В Госдуме объяснили быстрое принятие поправок о мобилизации и военном времени

Член комитета Государственной Думы по обороне Виктор Соболев заявил, что Россия находится в условиях гибридной войны, объявленной Западом. Так он объяснил быстрое принятие поправок о мобилизации и военном времени, пишет «Подъем».

Вместе с тем депутат подчеркнул, что нынешнее время военным считать нельзя.

«У нас мирное время, но проводится специальная военная операция. Против России ведется гибридная война: на дипломатическом, политическом, экономическом, санкционном, спортивном, культурном уровне», — добавил парламентарий.

По его словам, эти вопросы назрели давно. «Они необходимы как воздух» для того, чтобы российские военные в условиях ведения боевых действий вели их согласно законам, соответствующим этим боевым действиям.