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45 минут назад

В Госдуме объяснили быстрое принятие поправок о мобилизации и военном времени

Lenta.ruиещё 2

Член комитета Государственной Думы по обороне Виктор Соболев заявил, что Россия находится в условиях гибридной войны, объявленной Западом. Так он объяснил быстрое принятие поправок о мобилизации и военном времени, пишет «Подъем».

Вместе с тем депутат подчеркнул, что нынешнее время военным считать нельзя.

«У нас мирное время, но проводится специальная военная операция. Против России ведется гибридная война: на дипломатическом, политическом, экономическом, санкционном, спортивном, культурном уровне», — добавил парламентарий.

По его словам, эти вопросы назрели давно. «Они необходимы как воздух» для того, чтобы российские военные в условиях ведения боевых действий вели их согласно законам, соответствующим этим боевым действиям.

20 сентября Государственная Дума единогласно одобрила введение в Уголовный кодекс (УК) понятий «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Согласно документу, в пункте «л» части 1 статьи 63 Уголовного кодекса «Обстоятельства, отягчающие наказание» в случае принятия закона появятся слова «мобилизация» и «военное положение».

Политика,Видео,Виктор Соболев,Госдума,
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