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26 минут назад

В Думу внесли законопроект о блокировке ресурсов по сбору средств на нужды ВСУ

ТАССиещё 2

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России разработала и внесла на рассмотрение палаты законопроект, направленный на блокировку онлайн-ресурсов, содержащих призывы к финансированию Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований противника в условиях спецоперации. Об этом во вторник сообщил глава комиссии, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии.

В Госдуму внесен проект о блокировке ресурсов финансирования ВСУ
Фото: тасстасс

"В Госдуму внесен законопроект, который позволит принимать адекватные меры и своевременно пресекать попытки финансирования противника", - отметил Пискарев.

Поправки предлагается внести в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Как отмечается в сообщении, новые нормы "позволят оперативно блокировать призывы к финансированию Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований противника в условиях спецоперации".

Политика,Василий Пискарев,Госдума,
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