В Госдуму внесен проект о блокировке ресурсов финансирования ВСУ

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России разработала и внесла на рассмотрение палаты законопроект, направленный на блокировку онлайн-ресурсов, содержащих призывы к финансированию Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований противника в условиях спецоперации. Об этом во вторник сообщил глава комиссии, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии.