В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
1 час назад

В Кремле оценили возможность дипломатического решения конфликта на Украине

News.ru

Возможность решения конфликта на Украине политико-дипломатическим путем в настоящий момент не рассматривается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с «Интерфаксом». Ранее турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган признался, что не оставил надежды на организацию встречи президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его словам, в данный момент Анкара прислушивается к обеим сторонам.

В Кремле оценили возможность дипломатического решения конфликта на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В настоящий момент такие (дипломатические. — NEWS.ru) перспективы не просматриваются, — отметил Песков.

12 сентября представитель Кремля уже выступал с похожим заявлением, сказав о том, что на текущий момент нет предпосылок для проведения переговоров Путина с Зеленским. По его словам, в Кремле не видят переговорной перспективы.

До этого постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что никакой «практической платформы» для проведения встречи Путина и Зеленского нет. Дипломат отметил действия Эрдогана для содействия диалогу. Он добавил, что западные поставки оружия Киеву лишь затягивают конфликт на Украине. По его словам, Киев своими действиями показывает, что готов «сражаться до последнего украинца».

Политика,Владимир Зеленский,Геннадий Гатилов,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители