В Кремле оценили возможность дипломатического решения конфликта на Украине

Возможность решения конфликта на Украине политико-дипломатическим путем в настоящий момент не рассматривается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с «Интерфаксом». Ранее турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган признался, что не оставил надежды на организацию встречи президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его словам, в данный момент Анкара прислушивается к обеим сторонам.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В настоящий момент такие (дипломатические. — NEWS.ru) перспективы не просматриваются, — отметил Песков.

12 сентября представитель Кремля уже выступал с похожим заявлением, сказав о том, что на текущий момент нет предпосылок для проведения переговоров Путина с Зеленским. По его словам, в Кремле не видят переговорной перспективы.