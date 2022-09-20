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15 минут назад

Песков оценил возможность мирного урегулирования ситуации на Украине

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время возможности политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине не просматриваются. Об этом пишет «Интерфакс».

В Кремле оценили возможность мирного урегулирования ситуации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В настоящий момент такие перспективы не просматриваются», - сказал Песков.

Ранее Песков заявлял, что мирный план урегулирования конфликта на Украине возможен, если Киев выполнит все требования российской стороны.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей. В их числе Москва называла защиту населения Донбасса и «демилитаризацию и денацификацию» Украины. При этом Россия не отказывается от переговоров, однако Киев не торопится возобновлять процесс.

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Президент РФ Владимир Путин также заявлял, что Россия будет прилагать все усилия, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно быстрее.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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