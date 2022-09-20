В Кремле оценили возможность мирного урегулирования ситуации на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время возможности политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине не просматриваются. Об этом пишет «Интерфакс».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«В настоящий момент такие перспективы не просматриваются», - сказал Песков.

Ранее Песков заявлял, что мирный план урегулирования конфликта на Украине возможен, если Киев выполнит все требования российской стороны.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей. В их числе Москва называла защиту населения Донбасса и «демилитаризацию и денацификацию» Украины. При этом Россия не отказывается от переговоров, однако Киев не торопится возобновлять процесс.