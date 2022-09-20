Лавров: страны "пятерки" должны обсудить сотрудничество на Каспии

"Переговорный процесс по согласованию [Тегеранской] конвенции продолжался более 20 лет и увенчался дипломатическим компромиссом, основанным на выверенном балансе интересов. Скорейшее завершение процесса ее ратификации всеми сторонами отвечает интересам региональной стабильности и поступательного развития", - отметил Лавров. При этом, по его словам, "решены далеко не все проблемы, стоящие перед "пятеркой". "Остаются вопросы, требующие дополнительных политических и дипломатических усилий, - указал министр. - Например, согласование проекта соглашения о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море, принятие которого сторонами позволит завершить процесс делимитации водных пространств".