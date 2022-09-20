Лавров: страны "пятерки" должны обсудить сотрудничество на Каспии

Прикаспийские страны - Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркмения - должны согласовать проекты соглашения о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море, а также пятисторонние документы в области межотраслевого сотрудничества. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова "Каспий - уникальный регион добрососедства", опубликованной во вторник в журнале "Международная жизнь".
"Переговорный процесс по согласованию [Тегеранской] конвенции продолжался более 20 лет и увенчался дипломатическим компромиссом, основанным на выверенном балансе интересов. Скорейшее завершение процесса ее ратификации всеми сторонами отвечает интересам региональной стабильности и поступательного развития", - отметил Лавров. При этом, по его словам, "решены далеко не все проблемы, стоящие перед "пятеркой". "Остаются вопросы, требующие дополнительных политических и дипломатических усилий, - указал министр. - Например, согласование проекта соглашения о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море, принятие которого сторонами позволит завершить процесс делимитации водных пространств".
Лавров также отметил необходимость "ускорить процесс согласования проектов пятисторонних документов в ряде ключевых областей межотраслевого сотрудничества".
"В частности, в сфере морского транспорта, поиска и спасения, обеспечения безопасности мореплавания, морских научных исследований, борьбы с браконьерством и наркоугрозой, - уточнил он. - Востребована дальнейшая консолидация усилий в области предупреждения чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера, реагирования на вспышки инфекционных заболеваний. Продолжаются дискуссии по порядку деятельности секретариата Тегеранской конвенции".
По словам главы МИД РФ, "в экономической сфере важно не ослаблять работу, направленную на сбалансированное использование энергетических и транзитных возможностей Каспия, что подразумевает учет интересов сторон, а также факторов экологической безопасности".
"Наш регион имеет все шансы стать одним из крупнейших в Евразии узлов мультимодальных трансконтинентальных перевозок, в первую очередь посредством раскрытия потенциала международного транспортного коридора "Север - Юг", - отметил министр.
Параллельно с разработкой и принятием конвенции, как подчеркнул Лавров, успешно развивается процесс отраслевого сотрудничества, который последовательно кодифицируется в международных договорах. В частности, речь идет о Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря, Соглашении о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море, соглашениях о сотрудничестве в других областях - от транспорта и логистики до ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.