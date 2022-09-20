Медведев заявил о необходимости проводить в Донбассе референдумы о вхождении в состав РФ

Замглавы Совбеза (СБ) РФ Дмитрий Медведев убежден в необходимости проведения референдумов о вхождении в состав России на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Такое мнение он высказал во вторник в своем Telegram-канале.
"После внесения изменений в конституцию нашего государства ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения (о вхождении республик Донбасса в состав РФ - прим. ТАСС) вспять", - подчерк
"Именно поэтому этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их и необходимо проводить", - резюмировал он.