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1 час назад

Медведев заявил о необходимости проводить в Донбассе референдумы о вхождении в состав РФ

ТАССиещё 2

Замглавы Совбеза (СБ) РФ Дмитрий Медведев убежден в необходимости проведения референдумов о вхождении в состав России на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Такое мнение он высказал во вторник в своем Telegram-канале.

Медведев заявил о необходимости проводить в Донбассе референдумы о вхождении в состав РФ
Фото: тасстасс

"После внесения изменений в конституцию нашего государства ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения (о вхождении республик Донбасса в состав РФ - прим. ТАСС) вспять", - подчерк

"Именно поэтому этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их и необходимо проводить", - резюмировал он.

Политика,Дмитрий Медведев,
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