Медведев заявил о необходимости проводить в Донбассе референдумы о вхождении в состав РФ

Замглавы Совбеза (СБ) РФ Дмитрий Медведев убежден в необходимости проведения референдумов о вхождении в состав России на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Такое мнение он высказал во вторник в своем Telegram-канале.