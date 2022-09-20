В Крыму призвали к присоединению Донбасса к России

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев считает, что руководство России должно как можно быстрее провести референдумы о присоединении к российской территории в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской области. Такое заявление он опубликовал в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

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Ранее общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам республик Донбасса и Народному совету ДНР с просьбой в срочном порядке организовать и провести референдумы по вопросу о вхождении республик в состав Российской Федерации.

«Поддерживаю это решение и считаю, что чем раньше это произойдет — тем лучше», — заявил Развожаев.

Он добавил, что местные жители «ждали этого 8 лет». По его словам, власти Украины «в истерике» от происходящего и пытаются «запугать» жителей Донбасса, но не добьются успеха.

Развожаев написал, что Украина «ежедневно убивает людей», которые хотят жить в мире.

Губернатор Севастополя считает, что все юридические процедуры по вопросу вхождения ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав России должны быть завершены как можно быстрее, и тогда местные жители «получат спокойствие».