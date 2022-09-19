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1 час назад

Захарова с юмором прокомментировала проблемы с ручками в Великобритании

Илья Родин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично прокомментировала «проблемы» с ручками в Великобритании.

Захарова с иронией прокомментировала историю с ручкой Карла III
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Захарова напомнила, что на днях государь Соединенного Королевства Карл III попытался сделать перьевой ручкой запись в книге посетителей замка Хиллсборо. Это простое действие вызвало у него крайне отрицательные эмоции.

Монарх ошибся в дате, а затем и вовсе отбросил письменный прибор. Король объяснил свой поступок тем, что «ненавидит эту ручку».

На этом история не закончилась, уточнила дипломат. Она рассказала, что в Лаосе произошел еще один инцидент. Сотрудница британской дипмиссии позвонила через час после визита российской делегации и заявила, что из книги соболезнований пропала ручка.

Путин снова бросил ручку

Захарова призналась, что не смогла осознать мотивы коллеги. Она предположила, что женщина желала либо попросить гуманитарную помощь от российского посольства, либо пожаловаться на проблему с письменными принадлежностями.

Дипломат уточнила, что российские дипломаты предполагали подобную ситуацию, и в посольство Великобритании явились со своими ручками. Она посоветовала всем, кто посещает британские офисы, заранее готовиться к визитам.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин во время совещания по борьбе с паводками и лесными пожарами в стране бросил на стол ручку, которую некоторое время держал в руках.

Политика,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,
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