Захарова с иронией прокомментировала историю с ручкой Карла III

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично прокомментировала «проблемы» с ручками в Великобритании.

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Захарова напомнила, что на днях государь Соединенного Королевства Карл III попытался сделать перьевой ручкой запись в книге посетителей замка Хиллсборо. Это простое действие вызвало у него крайне отрицательные эмоции.

Монарх ошибся в дате, а затем и вовсе отбросил письменный прибор. Король объяснил свой поступок тем, что «ненавидит эту ручку».

На этом история не закончилась, уточнила дипломат. Она рассказала, что в Лаосе произошел еще один инцидент. Сотрудница британской дипмиссии позвонила через час после визита российской делегации и заявила, что из книги соболезнований пропала ручка.

Захарова призналась, что не смогла осознать мотивы коллеги. Она предположила, что женщина желала либо попросить гуманитарную помощь от российского посольства, либо пожаловаться на проблему с письменными принадлежностями.

Дипломат уточнила, что российские дипломаты предполагали подобную ситуацию, и в посольство Великобритании явились со своими ручками. Она посоветовала всем, кто посещает британские офисы, заранее готовиться к визитам.