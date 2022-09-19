Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил об укреплении союзной интеграции России и Белоруссии, несмотря на внешнее давление Запада.

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Об этом он сказал на открытии выставки архивных записей по случаю 250-летия воссоединения народов России и Белоруссии.

«В условиях беспрецедентного давления коллективного Запада, наши два государства укрепляют союзную интеграцию, ведут работу по формированию единого социально-экономического, миграционного, оборонного пространства», — цитирует его РИА Новости.