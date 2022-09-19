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48 минут назад

Лавров заявил об укреплении союзной интеграции России и Белоруссии

RT на русском

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил об укреплении союзной интеграции России и Белоруссии, несмотря на внешнее давление Запада.

Лавров заявил об укреплении союзной интеграции России и Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом он сказал на открытии выставки архивных записей по случаю 250-летия воссоединения народов России и Белоруссии.

«В условиях беспрецедентного давления коллективного Запада, наши два государства укрепляют союзную интеграцию, ведут работу по формированию единого социально-экономического, миграционного, оборонного пространства», — цитирует его РИА Новости.

В июне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что достиг договорённости с российским президентом Владимиром Путиным о том, чтобы жёстко контролировать процесс импортозамещения.

Политика,Александр Лукашенко,Сергей Лавров,Владимир Путин,
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