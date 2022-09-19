Соратник Ельцина раскрыл его отношение к НАТО

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«С американским президентом у Бориса Николаевича были хорошие отношения, если не сказать, очень хорошие. При этом, что касается НАТО, то он всегда относился к альянсу очень внимательно и отрицательно», — рассказал Филатов.

Экс-глава администрации также напомнил, что руководители СССР и РФ всегда выступали против действий НАТО на востоке, а текущие заявления американских политиков на этот счет — не более чем попытка «запудрить мозги».

Напомним, что накануне Клинтон в интервью CNN заявил, что спрашивал у Ельцина, считает ли он, что Соединенные Штаты нанесут удар по России при расширении Североатлантического альянса на Восток. Российский лидер якобы дал отрицательный ответ. До этого экс-президент США также признавался, что предлагал РФ не только «особое партнерство», но и перспективу вступления в блок — с таким предложением он якобы обращался к Ельцину и президенту России Владимиру Путину.