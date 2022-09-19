Кремль подтвердил встречу Путина с сербским членом президиума БиГ Додиком

Накануне своего визита в Москву Додик заявил, что намерен обсудить с Путиным вопросы строительства газопровода, культурное сотрудничество и пригласить российского лидера посетить Баня-Луку. В этой связи он рассказал о планах строительства газовых электростанций в Сербии и создания российско-сербского православного центра.