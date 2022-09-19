В Госдуме призвали вернуть в состав РФ часть «обнаглевших» стран Балтии

Надо возвращаться обратно в 91-й год, отменять незаконные решения 91-го года и дальше вести переговоры с США, с их союзниками о статусе этих территорий с позиции права, а не с позиции «делаю, что хочу». Отменить незаконное решение о выходе из нашего состава, это наши территории. Объявить их спорными, что автоматически их лишает права находиться в составе НАТО. И, уверяю, совершенно по-другому они будут себя вести. Когда их подвесить на верёвочке, они будут вести себя не так, как сейчас, когда за ними стоит огромный блок НАТО, и они считают себя неуязвимыми».