Путин принимает верительные грамоты у 24 новых послов

Президент Владимир Путин принимает верительные грамоты у 24 вновь прибывших послов иностранных государств, среди них есть в том числе дипломаты из недружественных стран.

Также президент принимает новых послов из нескольких стран постсоветского пространства. В их числе - дипломаты из Армении Вагаршак Арутюнян, Белоруссии Дмитрий Крутой, Молдавии Лилиан Дарие. Кроме того, на церемонии присутствует посол Сербии Момчило Бабич.