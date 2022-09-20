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2 часа назад

Путин принимает верительные грамоты у 24 новых послов

ТАССиещё 12

Президент Владимир Путин принимает верительные грамоты у 24 вновь прибывших послов иностранных государств, среди них есть в том числе дипломаты из недружественных стран.

Путин принимает верительные грамоты у 24 новых послов
Фото: тасстасс

В частности, Путину вручают грамоты послы Кипра Кипрос Йоргаллис, Новой Зеландии Сара Мари Уолш, Португалии Мария Мадалена Лобу Карвалью Фишер и Южной Кореи Чан Хо Чжин.

Также президент принимает новых послов из нескольких стран постсоветского пространства. В их числе - дипломаты из Армении Вагаршак Арутюнян, Белоруссии Дмитрий Крутой, Молдавии Лилиан Дарие. Кроме того, на церемонии присутствует посол Сербии Момчило Бабич.

Политика,Владимир Путин,
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