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44 минуты назад

В Кремле оценили требование Польши по репарациям от РФ

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал оголтелой русофобией и нездравым политическим экстремизмом требования Польши репараций от России. об этом пишет РИА Новости.

Песков оценил требование Польши по репарациям от России
Фото: ТАССТАСС

По его словам, ряд политиков Польши заходится в нездравом политическом экстремизме. По мнению Пескова, по-другому это нельзя назвать.

«Они вредят престижу своей страны и существенно осложняют контакты своей страны не только с Россией, там уже трудно что-то усложнить, там все предельно усложнилось, но и усложняют свои интересы со своими союзниками, я имею в виду ситуацию с Германией», - сказал представитель Кремля.

Он также предложил российским историкам «покопаться в XVI веке», чтобы найти, «за что спросить с поляков».

«Если шутить над такой оголтелой русофобией, то, может быть, нашим историкам надо покопаться в XVI веке, может, тоже что-нибудь найдем, что можно с поляков спросить», - отметил Песков.

Дуда поддержал идею потребовать от России репарации

Ранее президент Польши Анджей Дуда поддержал идею потребовать репарации от России за Вторую мировую войну. По мнению экс-депутат Рады Илья Кивы, в качестве репараций Польша намерена получить от России согласие на аннексию Львовской области Украины. Политик уверен, что Варшава ищет любой предлог для начала переговоров с Москвой о судьбе западной части Украины.

Политика,Дмитрий Песков,Анджей Дуда,
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