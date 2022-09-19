Песков оценил требование Польши по репарациям от России

«Они вредят престижу своей страны и существенно осложняют контакты своей страны не только с Россией, там уже трудно что-то усложнить, там все предельно усложнилось, но и усложняют свои интересы со своими союзниками, я имею в виду ситуацию с Германией», - сказал представитель Кремля.