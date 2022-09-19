Песков оценил требование Польши по репарациям от России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал оголтелой русофобией и нездравым политическим экстремизмом требования Польши репараций от России. об этом пишет РИА Новости.
По его словам, ряд политиков Польши заходится в нездравом политическом экстремизме. По мнению Пескова, по-другому это нельзя назвать.
«Они вредят престижу своей страны и существенно осложняют контакты своей страны не только с Россией, там уже трудно что-то усложнить, там все предельно усложнилось, но и усложняют свои интересы со своими союзниками, я имею в виду ситуацию с Германией», - сказал представитель Кремля.
Он также предложил российским историкам «покопаться в XVI веке», чтобы найти, «за что спросить с поляков».
«Если шутить над такой оголтелой русофобией, то, может быть, нашим историкам надо покопаться в XVI веке, может, тоже что-нибудь найдем, что можно с поляков спросить», - отметил Песков.
Ранее президент Польши Анджей Дуда поддержал идею потребовать репарации от России за Вторую мировую войну. По мнению экс-депутат Рады Илья Кивы, в качестве репараций Польша намерена получить от России согласие на аннексию Львовской области Украины. Политик уверен, что Варшава ищет любой предлог для начала переговоров с Москвой о судьбе западной части Украины.