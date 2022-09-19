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2 часа назад

В Кремле отреагировали на просьбу Пугачевой

Никита Бородкин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не комментирует пост в социальных сетях Аллы Пугачевой, в котором она попросила внести ее в список иноагентов. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю как-то. Поэтому я не буду это комментировать», — сказал Песков.

Напомним, что накануне Министерство юстиции внесло юмориста Максима Галкина в список иноагентов. В ведомстве указали, что юморист занимается политической деятельностью и получает финансирование от Киева.

После этого Пугачева опубликовала в соцсетях обращение к Минюсту с просьбой включить ее в список иноагентов своей «любимой страны». Певица заявила, что поддерживает позицию своего супруга, которого она назвала честным, порядочным и настоящим патриотом России.

Политика,Видео,Максим Галкин,Алла Пугачева,Дмитрий Песков,
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