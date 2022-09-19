Кремль спросили о предложении Кадырова объявить самомобилизацию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что выдвинутую главой Чечни Рамзаном Кадыровым идею о необходимости проведения самомобилизации населения должны оценивать специалисты Минобороны. Такое мнение представитель Кремля высказал журналистам в понедельник на брифинге.

"Это нужно с точки зрения военных профессионалов оценивать, конечно, это должно оценивать Минобороны", - сказал пресс-секретарь.

Ранее Кадыров в своем Telegram-канале обратился к главам регионов РФ с призывом более активно помогать в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине посредством отправки добровольцев. Он отметил, что в стране достаточно патриотов, готовых пополнить ряды добровольцев, и каждый руководитель региона "вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев".