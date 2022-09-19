Кремль спросили о предложении Кадырова объявить самомобилизацию

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19 минут назад

Песков заявил, что идею Кадырова о самомобилизации населения должны оценивать в Минобороны

ТАССиещё 9

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что выдвинутую главой Чечни Рамзаном Кадыровым идею о необходимости проведения самомобилизации населения должны оценивать специалисты Минобороны. Такое мнение представитель Кремля высказал журналистам в понедельник на брифинге.

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Фото: ТАССТАСС

"Это нужно с точки зрения военных профессионалов оценивать, конечно, это должно оценивать Минобороны", - сказал пресс-секретарь.

Ранее Кадыров в своем Telegram-канале обратился к главам регионов РФ с призывом более активно помогать в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине посредством отправки добровольцев. Он отметил, что в стране достаточно патриотов, готовых пополнить ряды добровольцев, и каждый руководитель региона "вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев".

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По мнению Кадырова, для отдельно взятого региона эти цифры являются небольшими, однако в масштабах государства это внушительный военный контингент в 85 тыс. человек.

Политика,Дмитрий Песков,Рамзан Кадыров,
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