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28 минут назад

Песков: целый ряд политиков в Варшаве заходится в нездоровом политическом экстремизме

ТАСС

Российские историки могли бы покопаться в XVI веке в поиске оснований для требования репараций с Польши в ответ на аналогичные изыскания польских политиков. Об этом, комментируя высказывания политиков Польши, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков оценил требование Польши по репарациям от России
Фото: ТАССТАСС

"Если шутить над такой оголтелой русофобией, то, может быть, нашим историкам надо покопаться в XVI веке, может тоже чего-нибудь найдем, за что с поляков спросить", - сказал Песков.

На реплику журналиста о том, что еще смерть Ивана Сусанина осталась неотвеченной, представитель Кремля с иронией отметил, что "может быть и стоит этим заняться, составить перечень".

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Как заявил Песков, целый ряд политиков в Варшаве заходится в нездоровом политическом экстремизме и вредит престижу своей страны. По его словам, отношения Москвы и Варшавы уже предельно усложнены, но сейчас поляки вредят и своим отношениям с союзниками.

Политика,Дмитрий Песков,
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