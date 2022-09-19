Песков оценил требование Польши по репарациям от России

Российские историки могли бы покопаться в XVI веке в поиске оснований для требования репараций с Польши в ответ на аналогичные изыскания польских политиков. Об этом, комментируя высказывания политиков Польши, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Если шутить над такой оголтелой русофобией, то, может быть, нашим историкам надо покопаться в XVI веке, может тоже чего-нибудь найдем, за что с поляков спросить", - сказал Песков.

На реплику журналиста о том, что еще смерть Ивана Сусанина осталась неотвеченной, представитель Кремля с иронией отметил, что "может быть и стоит этим заняться, составить перечень".