Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что визовые ограничения против россиян в странах Европы являются «не очень хорошей идеей». Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

Генсек ООН надеется, что визовые ограничения против российских граждан исчезнут по окончании специальной военной операции РФ на Украине.

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Отвечая на вопрос агентства о том, не считает ли он такие шаги нарушением прав человека в отношении россиян, Гутерриш подчеркнул, что «отношения между Европейским союзом и Российской Федерацией ухудшились по многим аспектам» с начала спецоперации.

«Я надеюсь, что по окончании конфликта все эти ситуации исчезнут», — отметил генсек.

Гутерриш также указал на то, что некоторые граждане РФ захотели покинуть свою страну в свете событий на Украине.

«Вероятно, не очень хорошая идея – не давать им приехать», — подытожил он.

Кроме того, генеральный секретарь ООН прокомментировал проблему, связанную с выдачей американских виз российским дипломатам. Гутерриш выразил сомнение насчет того, что запуск арбитража в отношении США поможет положительно решить проблему виз дипломатам из России.

«Я искренне сомневаюсь, что арбитраж приведет к позитивному результату. Это не изменит, вероятно, даже это ухудшит отношение принимающей страны к России», — считает он.

По мнению генсека, «арбитраж не сможет предусматривать какие-либо принудительные меры».

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что особая ответственность за выполнение Соединенными Штатами обязательств по выдаче виз иностранным делегатам, которые едут в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорк, лежит на генсеке организации Антониу Гутеррише.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал, что до прямых переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского очень далеко. По словам генсека международной организации, он готов содействовать диалогу двух лидеров при их обоюдном желании.

«Я думаю, было бы важным создать условия для достижения мира в соответствии с Уставом ООН, с международным правом, но если рассуждать реалистично, я думаю, мы все еще далеки от этой возможности и, вероятно, будет сложным провести прямые переговоры между двумя президентами», - приводит РИА Новости слова Гутерриша.

Что касается достижения мира между Москвой и Киевом, то в настоящий момент эта вероятность минимальна, констатировал Гутерриш. Обе стороны настроены решительно, отметил он.

«Так что это очевидно - мы далеки от момента, когда оба президента могут встретиться», - заключил генсек ООН.

Ранее, выступая на пресс-конференции по итогам саммита ШОС с Самарканде, российский президент Владимир Путин заявил, что если глава Украины Владимир Зеленский не готов к переговорам с Россией, то Москва не будет «напрашиваться». Путин также напомнил о публичном отказе Киева от диалога.

Кроме того, Путин заявил, что специальная военная операция РФ по защите республик Донбасса началась для предотвращения создания на Украине антироссийского анклава.

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и Украину обменяться пленными в формате «всех на всех». Об этом он сказал в интервью РИА «Новости».

«Обмен пленными — это позитивная вещь. Это уменьшает страдания самих пленных, страдания их семей. Позиция, которую я выражал, заключается в том, что в идеале было бы провести обмен „всех на всех“, чтобы устранить эту драму в жизни стольких людей», — отметил Гутерреш в разговоре с РИА «Новости». «Хотелось бы, чтобы Украина и Россия достигли широких договоренностей в этом вопросе», — заявил он.

Россия и Украина несколько раз проводили обмен пленными после начала спецоперации. Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации РФ на Украине 24 февраля. По его словам, целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский выразил готовность разрешить поставку аммиака из РФ в обмен на пленных солдат ВСУ, сообщает RT. При этом украинские военнопленные не хотят возвращаться обратно на родину, цитирует сайт MK.RU замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.

Переговоры о возможности экспорта аммиака России через территорию Украины в настоящее время ведутся по линии ООН.

Об этом сообщил Генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерреш в интервью РИА Новости.

«Ведутся переговоры по поводу возможности экспорта российского аммиака через Южный с использованием уже существующего трубопровода, который использовался в течение нескольких лет», — сказал Генсек ООН.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков скептически высказался об идее президента Украины Владимира Зеленского об обмене украинских военнопленных на запуск аммиакопровода Тольятти — Одесса.

Генсек ООН Антониу Гутерриш допустил, что может посетить Россию в этом году, если в этом будет необходимость. Его слова приводит РИА «Новости».

«Это зависит от того, потребуется ли это, зависит от повестки, от приоритетов, от того, что будет происходить», — сказал Гутерриш, отвечая на вопрос о возможности посещения им России в этом году.

Как обратил внимание генсек ООН, на прошлой неделе у него состоялся длительный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

«Никаких ограничений для посещения мной какой-либо из стран нет», — констатировал он.

Гутерриш посещал Москву в апреле. Тогда он провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и с Путиным.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью РИА «Новости» призвал обеспечить свободный доступ российских удобрений через Европу.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова бесплатно передать 300 тысяч тонн своих удобрений в развивающиеся страны, о чем он проинформировал генсека ООН.

«Если Россия захочет бесплатно предоставить удобрения развивающимся странам, я думаю, Всемирная продовольственная программа сможет осуществить это желание», — отметил Гутерриш.

9 сентября Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза назвал дискриминацией запрет поставок удобрений из РФ на рынки Азии, Африки и Латинской Америки через порты европейских стран. По его словам, на сегодняшний день покупать российские удобрения могут только страны Евросоюза, а их поставка через порты европейских стран, например, в ту же Азию, невозможна.

Гутерриш намерен в ходе предстоящей сессии Генеральной ассамблеи встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и обсудить «продуктовую сделку», а также экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш не считает реалистичным перенос штаб-квартиры организации из США. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

Отвечая на вопрос агентства о том, не опасается ли он, что многие государства начнут активнее выступать за перевод штаб-квартиры из Соединенных Штатов в другое место, Гутерриш признался, что, по его мнению, это не является реалистичным.

«Принимающая страна обязана предоставлять доступ делегациям всех других стран для их прибытия в ООН и осуществления ими работы в рамках организации. Эта наша позиция предельно четкая. Я упорно боролся за выдачу виз членам российских делегаций», — отметил генсек.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал развивать зеленую энергетику. Генсек указал, что если бы Европа инвестировала в развитие возобновляемых источников электроэнергии, то подобного энергетического кризиса не было бы, сообщает информационный портал РИА Новости.

Гутерреш назвал ископаемые ресурсы "прошлым веком", призывая развивать зеленую энергетику. При этом Гутерреш вынужденно указал, что многие страны перешли на использование угля и мазута, так как газ стал попросту не по карману.

"Одна вещь предельно ясна: если бы мир активно инвестировал в последние два десятилетия, как и следовало, в возобновляемые источники энергии, мы бы сейчас не столкнулись с существенным скачком цен на ископаемое топливо", — указал Гутерреш.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад оказывает поистине колоссальное давление на генсека организации Антониу Гутерреша. Об этом пишет РИА «Новости».

Полянский пояснил, что спецоперация на Украине отчетливо показала, что в ООН накопилось большое количество застарелых проблем. В частности, в руководящем звене доминируют представители западных государств.

Он уточнил, что географическое распределение должностей в Секретариате ООН напрямую зависит от размера вносимых странами обязательных и добровольных взносов. Вторые нередко сопоставимы первыми по объему.

Чиновник подчеркнул, что Россия и многие развивающиеся государства пытаются решить этот вопрос, но пока этого достичь не удалось в силу различных факторов.

«В этой связи генсекретарь ООН испытывает колоссальное давление со стороны западных стран», - рассказал Полянский.