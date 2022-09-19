Правительство российского региона ушло в отставку

Правительство Свердловской области в полном составе ушло в отставку. Соответствующее решение принял губернатор региона Евгений Куйвашев, который 19 сентября официально вступил в должность. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на департамент информационной политики области.

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Уточняется, что по решению Евгения Куйвашева члены кабмина продолжат работу до сформирования нового состава правительства.

По информации издания, глава Свердловской области собрал всех членов правительства за закрытыми дверями сразу после церемонии своей инаугурации. Там министрам и замгубернатора сообщили, что они получат приставку исполняющие обязанности и продолжат работать до формирования нового состава.