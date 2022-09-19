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12 минут назад

Правительство российского региона ушло в отставку

Lenta.ruиещё 3

Правительство Свердловской области в полном составе ушло в отставку. Соответствующее решение принял губернатор региона Евгений Куйвашев, который 19 сентября официально вступил в должность. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на департамент информационной политики области.

Правительство российского региона ушло в отставку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что по решению Евгения Куйвашева члены кабмина продолжат работу до сформирования нового состава правительства.

По информации издания, глава Свердловской области собрал всех членов правительства за закрытыми дверями сразу после церемонии своей инаугурации. Там министрам и замгубернатора сообщили, что они получат приставку исполняющие обязанности и продолжат работать до формирования нового состава.

Ранее сообщалось, что глава Саратова Михаил Исаев, которого «Единая Россия» выдвинула на выборы депутаты областной думы, во вторник, 23 августа, ушел в отставку. Он заявил, что знает проблематику территорий и готов реализовать решение проблем в роли депутата областной думы.

Политика,Михаил Исаев,Евгений Куйвашев,Правительство Свердловской области,Единая Россия,
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