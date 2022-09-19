Генсек ООН допустил возможность визита в Россию в этом году

Генсек ООН Антониу Гутерриш допустил, что может посетить Россию в этом году, если в этом будет необходимость. Его слова приводит РИА «Новости».
«Это зависит от того, потребуется ли это, зависит от повестки, от приоритетов, от того, что будет происходить», — сказал Гутерриш, отвечая на вопрос о возможности посещения им России в этом году.
Как обратил внимание генсек ООН, на прошлой неделе у него состоялся длительный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
«Никаких ограничений для посещения мной какой-либо из стран нет», — констатировал он.
Гутерриш посещал Москву в апреле. Тогда он провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и с Путиным.
Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил об ответственности Гутерриша за исполнение соглашения ООН о выдаче виз иностранным делегатам, которые едут в штаб-квартиру организации.