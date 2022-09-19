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56 минут назад

Генсек ООН допустил возможность визита в Россию в этом году

Газета.Ru

Генсек ООН Антониу Гутерриш допустил, что может посетить Россию в этом году, если в этом будет необходимость. Его слова приводит РИА «Новости».

Генсек ООН допустил возможность визита в Россию в этом году
Фото: ReutersReuters

«Это зависит от того, потребуется ли это, зависит от повестки, от приоритетов, от того, что будет происходить», — сказал Гутерриш, отвечая на вопрос о возможности посещения им России в этом году.

Как обратил внимание генсек ООН, на прошлой неделе у него состоялся длительный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

«Никаких ограничений для посещения мной какой-либо из стран нет», — констатировал он.

Гутерриш посещал Москву в апреле. Тогда он провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и с Путиным.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил об ответственности Гутерриша за исполнение соглашения ООН о выдаче виз иностранным делегатам, которые едут в штаб-квартиру организации.

Политика,Антониу Гутерриш,Дмитрий Полянский,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,ООН,
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