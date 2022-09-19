Володин заявил об изменении позиции Запада по переговорам с Киевом

Запад не хочет нести ответственность за поражение на Украине, поэтому изменил риторику. Теперь спонсоры заявляют, что переговорный процесс зависит от украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Телеграм-канале.

Фото: ТАСС ТАСС

«Со стороны Вашингтона и Брюсселя зазвучала новая риторика: вопрос переговоров о мирном урегулировании на Украине всецело зависит от Зеленского. Ранее настаивали на обратном. Заявляли, что конфликт должен быть решен исключительно на поле боя», - написал он.

Так, по его словам, риторика Запада изменилась, так как ВСУ не оправдали ожидания в ходе контрнаступления. Зеленский обещал победу, однако результат украинской атаки разочаровал западных спонсоров.

Кроме того, сказывается внутриполитическая ситуация в США и Евросоюзе. Американцы и европейцы не готовы платить из своего кармана «за политику войны в интересах олигархов и нацистов».

«Инфляция, рост цен, проблемы с энергоресурсами и другие сложности, с которыми пришлось столкнуться, не могут не беспокоить их в преддверии зимы», - написал Володин.

Спикер также подчеркнул, что Запад понял, что победы с Зеленским на Украине не будет, а нести ответственность за поражение там не хотят.