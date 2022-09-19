Володин заявил об изменении позиции Запада по переговорам с Украиной

"Со стороны Вашингтона и Брюсселя зазвучала новая риторика: вопрос переговоров о мирном урегулировании на Украине всецело зависит от Зеленского. Ранее настаивали на обратном. Заявляли, что конфликт должен быть решен исключительно на поле боя. <…> Поняли, что победы с Зеленским не будет. А за поражение ответственность нести не хотят", - написал Володин в понедельник в своем Telegram-канале .

Во-вторых, утверждает политик, внутриполитическая ситуация в США и Евросоюзе вынуждает их чиновников реагировать. "Американцы и европейцы стали высказывать свою позицию по событиям на Украине. Они не готовы платить из своего кармана за политику войны <...>. Инфляция, рост цен, проблемы с энергоресурсами и другие сложности, с которыми пришлось столкнуться, не могут не беспокоить их в преддверии зимы", - считает спикер Госдумы.