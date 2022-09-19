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1 час назад

Володин заявил, что Запад не хочет нести ответственность за поражение на Украине

ТАССиещё 14

Запад не хочет нести ответственность за поражение на Украине, поэтому заявляет, что теперь переговорный процесс зависит от президента страны Владимира Зеленского, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин заявил об изменении позиции Запада по переговорам с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Со стороны Вашингтона и Брюсселя зазвучала новая риторика: вопрос переговоров о мирном урегулировании на Украине всецело зависит от Зеленского. Ранее настаивали на обратном. Заявляли, что конфликт должен быть решен исключительно на поле боя. <…> Поняли, что победы с Зеленским не будет. А за поражение ответственность нести не хотят", - написал Володин в понедельник в своем Telegram-канале.

Володин отмечает, что, во-первых, Вооруженные силы Украины ожидания Вашингтона и Брюсселя не оправдали. "Зеленский обещал победу. Результат разочаровал западных спонсоров", - пишет Володин.

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Во-вторых, утверждает политик, внутриполитическая ситуация в США и Евросоюзе вынуждает их чиновников реагировать. "Американцы и европейцы стали высказывать свою позицию по событиям на Украине. Они не готовы платить из своего кармана за политику войны <...>. Инфляция, рост цен, проблемы с энергоресурсами и другие сложности, с которыми пришлось столкнуться, не могут не беспокоить их в преддверии зимы", - считает спикер Госдумы.

Политика,Владимир Зеленский,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Госдума,ЕС,
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