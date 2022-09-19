РФ сделала объявление по визовым ограничениям для иностранцев

Российские власти не будут играть в визовые ограничения и дискриминацию, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России в Берлине Сергея Нечаева.

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По его словам, Москва оставляет двери открытыми для всех желающих приехать в страну. Дипломат заявил, что ему не хотелось бы строить предположений относительно возможного сокращения выдачи виз россиянам со стороны ФРГ. Посол напомнил, что немецкие власти изначально не поддерживали наиболее жесткие предложения ряда стран, в том числе с учётом наличия в Германии многомиллионной русскоязычной диаспоры, которая поддерживает связи с родственниками и близкими в РФ.

Нечаев отметил, что логика в действиях европейских соседей прослеживается не всегда, предположив, что страны Запада испытывают проблемы с постоянным пополнением перечня ограничений в отношении России, чего требуют в Брюсселе и Вашингтоне. При этом непопулярные меры сказываются на интересах собственных граждан.