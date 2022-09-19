Россия начнет борьбу с нелегальным табаком по-новому

Власти России могут начать компанию по борьбе с нелегальным табакокурением по стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщают «Известия».
Министерство здравоохранения РФ подготовило новые редакции постановления кабмина «О присоединении РФ к протоколу о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями» и проекта закона «О присоединении РФ к протоколу о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями». Документы подписал заместитель министра здравоохранения страны Олег Салагай.
Как следует из пояснительной записке к документам, российское правительство предпринимает необходимые шаги для реализации положений рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. Это необходимо для защиты нынешнего и будущего поколения россиян от пагубных последствий для здоровья, а также социальных, экологических и экономических последствий потребления табака и воздействия табачного дыма.
Россия присоединилась к конвенции в 2008 году. Согласно документу, протокол организации соответствует российскому законодательству. Как отметили в Минздраве, все равно придется вносить поправки в КоАП — там сейчас не в полной мере отражены положения об ответственности в сфере оборота оборудования, предназначенного для производства табачных изделий.