Россия начнет борьбу с нелегальным табаком по-новому

Власти России могут начать компанию по борьбе с нелегальным табакокурением по стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщают «Известия».

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Министерство здравоохранения РФ подготовило новые редакции постановления кабмина «О присоединении РФ к протоколу о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями» и проекта закона «О присоединении РФ к протоколу о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями». Документы подписал заместитель министра здравоохранения страны Олег Салагай.

Как следует из пояснительной записке к документам, российское правительство предпринимает необходимые шаги для реализации положений рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. Это необходимо для защиты нынешнего и будущего поколения россиян от пагубных последствий для здоровья, а также социальных, экологических и экономических последствий потребления табака и воздействия табачного дыма.