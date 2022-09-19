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10 минут назад

Российский посол предупредил ФРГ о последствиях передачи оружия Украине

Елена Прошина

Поставляя вооружение украинским властям, ФРГ отказывается от особых отношений с Москвой, которые позволяли Берлину быть посредником в диалоге России с западными странами, сообщает РИА Новости со ссылкой на российского посла в Германии Сергея Нечаева.

Российский посол предупредил ФРГ о последствиях передачи оружия Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам дипломата, отношения между двумя странами «кропотливо» строились предшествующими поколениями и связывали Берлин и Москву даже в самые непростые времена. Нечаев считает, что именно этот факт всегда выделял немецкую сторону из рядов коллективного Запада. Это позволяло властям Германии выступать в качестве посредника, лучше других понимающих РФ и её интересы.

Посол напомнил, что ФРГ на протяжении десятилетий воздерживалась от отправки оружия, в том числе более тяжёлой техники, в зоны вооружённых конфликтов за счет существования внутриполитического консенсуса. В настоящее время ситуация изменилась и только в отношении России. Дипломат считает, что данный факт негативно отразится на двусторонних связях.

«Красной чертой» Нечаев назвал поставки Киеву немецкого летального оружия, применяемого не только против российских военнослужащих, но и против мирного населения Донбасса.

Политика,Сергей Нечаев,
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