Российский посол предупредил ФРГ о последствиях передачи оружия Украине

Поставляя вооружение украинским властям, ФРГ отказывается от особых отношений с Москвой, которые позволяли Берлину быть посредником в диалоге России с западными странами, сообщает РИА Новости со ссылкой на российского посла в Германии Сергея Нечаева.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам дипломата, отношения между двумя странами «кропотливо» строились предшествующими поколениями и связывали Берлин и Москву даже в самые непростые времена. Нечаев считает, что именно этот факт всегда выделял немецкую сторону из рядов коллективного Запада. Это позволяло властям Германии выступать в качестве посредника, лучше других понимающих РФ и её интересы.

Посол напомнил, что ФРГ на протяжении десятилетий воздерживалась от отправки оружия, в том числе более тяжёлой техники, в зоны вооружённых конфликтов за счет существования внутриполитического консенсуса. В настоящее время ситуация изменилась и только в отношении России. Дипломат считает, что данный факт негативно отразится на двусторонних связях.