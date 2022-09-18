Шольц подчеркнул важность ведения диалога с Путиным

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что несмотря на полярность мнений, необходимо и дальше вести диалог с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Deutschlandfunk
«Тональность (разговора) всегда остается дружелюбной, несмотря на разные и порой очень разные взгляды на вопрос, которые и были четко изложены, в том числе и с моей стороны. Я считаю важным, чтобы мы вели разговор, но частью процесса также является не питать никаких иллюзий», — рассказал Шольц.
Канцлер Германии отметил, что по итогам прошлых разговоров с Путиным были некие «подвижки», но заявил, что не увидел готовности Москвы к переговорам.
13 сентября Путин и Шольц провели телефонные переговоры впервые с мая. Они продлились полтора часа. Темой разговора стала ситуация на Украине, в том числе обстановка на Запорожской АЭС, энергетический кризис в Европе и «зерновая сделка». Шольц созвонился с Путиным вслед за беседой с украинским лидером Владимиром Зеленским на прошлой неделе.