Шольц подчеркнул важность ведения диалога с Путиным

«Тональность (разговора) всегда остается дружелюбной, несмотря на разные и порой очень разные взгляды на вопрос, которые и были четко изложены, в том числе и с моей стороны. Я считаю важным, чтобы мы вели разговор, но частью процесса также является не питать никаких иллюзий», — рассказал Шольц.