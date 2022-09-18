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27 минут назад

Шольц подчеркнул важность ведения диалога с Путиным

Газета.Ruиещё 2

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что несмотря на полярность мнений, необходимо и дальше вести диалог с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Deutschlandfunk

Шольц подчеркнул важность ведения диалога с Путиным
Фото: ReutersReuters

«Тональность (разговора) всегда остается дружелюбной, несмотря на разные и порой очень разные взгляды на вопрос, которые и были четко изложены, в том числе и с моей стороны. Я считаю важным, чтобы мы вели разговор, но частью процесса также является не питать никаких иллюзий», — рассказал Шольц.

Канцлер Германии отметил, что по итогам прошлых разговоров с Путиным были некие «подвижки», но заявил, что не увидел готовности Москвы к переговорам.

13 сентября Путин и Шольц провели телефонные переговоры впервые с мая. Они продлились полтора часа. Темой разговора стала ситуация на Украине, в том числе обстановка на Запорожской АЭС, энергетический кризис в Европе и «зерновая сделка». Шольц созвонился с Путиным вслед за беседой с украинским лидером Владимиром Зеленским на прошлой неделе.

Политика,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
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