Путин проведет совещания по экономической ситуации

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе продолжит серию совещаний, касающихся экономической ситуации в стране. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».
Также на следующей неделе глава государства примет верительные грамоты от иностранных послов, которые начинают работу в РФ. Кроме того, не исключена региональная поездка президента. Конкретный регион пока не называется.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на следующей неделе правительство планирует представить Путину бюджетный пакет на 2023-25 годы. Исполнительной ветви власти предстоит работать в условиях «беспрецедентных внешних ограничений и кардинальных изменений на мировых рынках».