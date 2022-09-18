Путин проведет совещания по экономической ситуации

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе продолжит серию совещаний, касающихся экономической ситуации в стране. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».

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Также на следующей неделе глава государства примет верительные грамоты от иностранных послов, которые начинают работу в РФ. Кроме того, не исключена региональная поездка президента. Конкретный регион пока не называется.