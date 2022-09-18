Путин провел телефонные переговоры с главами  Киргизии и Таджикистана

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Киргизии Садыром Жапаровым и лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Стороны обсудили обстановку в киргизско-таджикском приграничье. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Президент России призвал коллег принять все необходимые меры к скорейшему урегулированию ситуации. Он подчеркнул, что необходимо не допустить дальнейшей эскалации конфликта, действовать «исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами».

Путин уточнил, что Москва готова оказать необходимое содействие в целях обеспечения стабильности в макрорегионе.

Кроме того, стороны договорились о продолжении контактов.