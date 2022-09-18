Песков ответил на обвинение в желании России и Китая «рулить всем миром»

Россия и Китай не претендуют на то, чтобы «рулить всем миром», в отличие от некоторых других стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».

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«Реализуя свои двусторонние отношения, как раз Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить всем миром. Мы знаем, что такую склонность имеют другие страны», - сказал Песков (цитата по ТАСС).

Он обратил внимание, что Россия и КНР одинаково не приемлют «различного рода провокационные действия, источником коих являются США». Москва и Пекин единодушны в оценке: такое поведение непозволительно и дестабилизирует ситуацию.

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились на этой неделе на саммите ШОС в Самарканде. Они провели двусторонние переговоры, пообщались в трехстороннем формате вместе с президентом Монголии, приняли участие в заседании Совета глав государств ШОС.