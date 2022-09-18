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19 минут назад

В России отреагировали на выход чиновника НАТО в носках с русофобной надписью

Lenta.ru

Появление директора Центра стратегических коммуникаций НАТО Яниса Сартса в носках с русофобной надписью вызывает сожаление. Подобные действия не приняты среди политиков и чиновников. И это в очередной раз подтверждает наличие информационно-пропагандисткой войны между Россией и Западом. Так отреагировал на действие Сартса генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Лентой.ру».

В РФ отреагировали на выход чиновника НАТО в носках с русофобной надписью
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сожаление

Директор расположенного в Риге Центра стратегических коммуникаций НАТО (StratCom) Янис Сартс появился на конференции в Варшаве в носках украинского бренда с оскорбительной для россиян надписью на щиколотках. Сартс в комментариях под опубликованными в сети фото подтвердил, что был на встрече именно в этих носках.

Чиновник НАТО оскорбил россиян носками

«Конечно, это говорит о накале информационно-пропагандистской войны, которая сейчас происходит между Россией и Западом. Понятно, что мы могли бы ожидать какой-то более сдержанной линии поведения, поскольку речь идет об официальном лице, а не о журналисте или блогере. Поэтому такое действие может вызвать лишь сожаление», — сказал Кортунов.

Реакция российского руководства

Политолог убежден, что российское руководство на такой шаг натовского чиновника никак не отреагирует. «По крайней мере, меня бы удивило, если бы такая реакция последовала», — добавил он.

«Я думаю, что это не уровень наших высших политиков. Возможно, МИД как-то отреагирует, может, МариМария Захарова что-то по этому поводу скажет. Но в принципе, мне кажется, что это все-таки чиновник не такого уровня, чтобы на его выходку реагировало высшее российское политическое руководство», — заключил Кортунов.

Ранее депутат сейма Латвии Андрей Юдин возмутился данными о дискриминационном «объявлении» в общественном транспорте в Риге и призвал провести проверку по факту произошедшего. Так, в соцсетях появились фотографии одного из автобусов в латвийской столице, в котором якобы появилась табличка: «места для русскоязычных находятся только на задней площадке».

Политика,Андрей Кортунов,Андрей Юдин,Мария Захарова,НАТО,
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