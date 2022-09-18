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50 минут назад

СМИ назвали критическую ошибку Запада в отношении Путина

Елена Прошина

США следует сменить стратегию, если они хотят лишить президента России Владимира Путина поддержки в Европе и мире. Военной помощи Украине от США может оказаться недостаточно для ее победы. К такому выводу пришел американский телеканал NBC, пишет «News.ru».

СМИ назвали критическую ошибку Запада в отношении Путина
Фото: ReutersReuters

Как говорится в сообщении, Москва объединила вокруг себя коалицию стран, которые негласно поддерживают действия президента России. Автор статьи уверен, что предстоящие выборы в Италии и Швеции могут обернуться расширением этой коалиции.

В публикации указано, что Россию поддерживают «традиционно авторитарные» лидеры — первый генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин, руководитель Ирана Хаменеи Али и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Кроме того, РФ пользуется поддержкой лидеров нелиберальных демократий в Турции, Индии и Венгрии.

Автор публикации пишет, что Вашингтону необходимо усилить давление на союзников России, иначе его «халатная» политика может привести к необратимым последствиям.

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Крис Осборн заявил, что развитие военного сотрудничества между РФ и КНР представляет угрозу для Соединенных Штатов.

В Венгрии назвали судьбоносным для Запада заявление Путина

Политика,Крис Осборн,Али Хаменеи,Цзиньпин Си,Владимир Путин,
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