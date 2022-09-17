Послом США в России впервые станет женщина

"Я подожду, когда Белый дом официально объявит его (имя посла - прим. ТАСС) в следующий вторник. Этот человек долгое время изучал Россию, это дипломат, который уже бывал там по нашему заданию, это очень теплый, открытый и заботливый человек. Мы надеемся, что с его помощью у нас получится наладить отношения с Россией, - сказала Нуланд, отвечая на вопрос, может ли она назвать имя нового посла США в РФ. - Скажу только, что это будет наша первая женщина-посол в России. Это тоже прекрасно".