Гутерреш обсудит с Лавровым экспорт российской сельхозпродукции

Фото: РИА Новости РИА Новости

Гутерреш подчеркнул, что в среду, 14 сентября, провел разговор с президентом России Владимиром Путиным. В беседе зашла речь о «зерновой сделке», экспорте российских удобрений.

По словам генсека, поставки сельхозпродукции из России чрезвычайно важны для разрешения кризиса на рынке. Специалисты ООН активно работают над тем, чтобы облегчить ее экспорт из России, устранить все препятствия.