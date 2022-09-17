Гутерреш обсудит с Лавровым экспорт российской сельхозпродукции

Генсек ООН Антониу Гутерреш рассказал, что намеревается на следующей неделе на полях сессии Генассамблеи провести ряд важных встреч. В частности, он планирует обсудить с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым вопросы экспорта российского продовольствия и удобрений. Об этом пишет РИА «Новости».
Гутерреш подчеркнул, что в среду, 14 сентября, провел разговор с президентом России Владимиром Путиным. В беседе зашла речь о «зерновой сделке», экспорте российских удобрений.
По словам генсека, поставки сельхозпродукции из России чрезвычайно важны для разрешения кризиса на рынке. Специалисты ООН активно работают над тем, чтобы облегчить ее экспорт из России, устранить все препятствия.
Он пояснил, что на встрече с Лавровым также поднимет эти темы. Кроме того, стороны обсудят украинский конфликт, климат и другие аспекты международной повестки.