В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
53 минуты назад

Гутерреш обсудит с Лавровым экспорт российской сельхозпродукции

Елена Прошина

Генсек ООН Антониу Гутерреш рассказал, что намеревается на следующей неделе на полях сессии Генассамблеи провести ряд важных встреч. В частности, он планирует обсудить с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым вопросы экспорта российского продовольствия и удобрений. Об этом пишет РИА «Новости».

Гутерреш обсудит с Лавровым экспорт российской сельхозпродукции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гутерреш подчеркнул, что в среду, 14 сентября, провел разговор с президентом России Владимиром Путиным. В беседе зашла речь о «зерновой сделке», экспорте российских удобрений.

По словам генсека, поставки сельхозпродукции из России чрезвычайно важны для разрешения кризиса на рынке. Специалисты ООН активно работают над тем, чтобы облегчить ее экспорт из России, устранить все препятствия.

Он пояснил, что на встрече с Лавровым также поднимет эти темы. Кроме того, стороны обсудят украинский конфликт, климат и другие аспекты международной повестки.

Политика,Антониу Гутерреш,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,Генассамблея ООН,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители