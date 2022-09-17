"Украина рассчитывает на жесткий ответ России"

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Украина преднамеренно обстреливает мирные населенные пункты в Белгородской и Курской областях в расчете на жесткий ответ ВС России, — написал сенатор.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об обстреле с украинской стороны населенного пункта Красный Хутор. По его словам, пострадал по меньшей мере один человек, были повреждены три домовладения.

Накануне глава региона сообщил об обстреле города Валуйки, где погиб один человек и еще двое пострадали. Кроме того, получили повреждения подстанция, частные дома и автомобили.