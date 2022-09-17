Россия окончательно разорвала связи с ЕСПЧ

Юрисдикция Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) окончательно перестала распространяться на Россию. С 16 января Москва денонсировала конвенцию, которая учредила ЕСПЧ. Отныне россияне не смогут жаловаться в европейский суд на нарушения своих прав. Ещё в июне президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий не исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта.

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«Европейский суд по правам человека <…> принимает к сведению тот факт, что, поскольку Россия с 16 сентября перестаёт быть стороной европейской конвенции по правам человека, должность судьи в ЕСПЧ по делам россиян тоже упраздняется», — сообщил судебный орган.

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Судьёй от России в европейском суде с 2022 года был Михаил Лобов. До этого он более 20 лет проработал в структурах Совета Европы.

В последний день действия юрисдикции европейский суд за раз вынес 50 постановлений по жалобам россиян. При этом он заявил, что продолжит контролировать уже вынесенные постановления.

За 20 лет Россия стала одним из лидеров по числу зафиксированных ЕСПЧ нарушений прав человека. Каждое восьмое постановление за всё время существования ЕСПЧ выносил против России. Больше досталось только Турции, но эта республика ратифицировала конвенцию на 48 лет раньше РФ.

Как отмечают юристы, россияне по-прежнему могут обращаться с жалобами на нарушения своих прав в профильные комитеты ООН. Их решения обязательны для исполнения в России. Однако в отличие от ЕСПЧ они не присуждают конкретной компенсации, оставляя это на усмотрение самих государств.

Россия решила выйти из Совета Европы и денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека 15 марта. На следующий день депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали за исключение РФ. Там тогда заявили, что Москва нарушила ряд обязательств и устав Совета Европы, когда начала специальную военную операцию на Украине.