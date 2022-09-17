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26 минут назад

Кремль ответил на вопрос о применении Россией ядерного оружия

Илья Родин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал журналистам читать ядерную доктрину России. Он подчеркнул, что в ней содержатся ответы на вопрос о том, будет ли Москва применять ЯО на Украине. Об этом пишет РИА «Новости».

Кремль ответил на вопрос о применении Россией ядерного оружия
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что в пятницу, 16 сентября, глава России Владимир Путин предупредил, что в случае дальнейшей эскалации конфликта на Украине, ответ Москвы на действия Киева будет «более серьезным».

«Читайте доктрину. Там все написано», - посоветовал Песков.

Путин заявил о желании завершить конфликт на Украине как можно скорее

Военный эксперт Юрий Кнутов сообщил ранее, с учетом доктрины, что применение ядерных вооружений возможно в том случае, если Североатлантический альянс полноценно вступит в конфликт с Россией на Украине.

Политика,Юрий Кнутов,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,
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