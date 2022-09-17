Кремль ответил на вопрос о применении Россией ядерного оружия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал журналистам читать ядерную доктрину России. Он подчеркнул, что в ней содержатся ответы на вопрос о том, будет ли Москва применять ЯО на Украине. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что в пятницу, 16 сентября, глава России Владимир Путин предупредил, что в случае дальнейшей эскалации конфликта на Украине, ответ Москвы на действия Киева будет «более серьезным».

«Читайте доктрину. Там все написано», - посоветовал Песков.