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1 час назад

Посольство РФ: США следует заботиться об обеспечении прозрачности собственных выборов

Газета.Ruиещё 2

В посольстве Российской Федерации в Вашингтоне заявили, что Соединенным Штатам следует заботиться об обеспечении прозрачности своих собственных избирательных процессов и не вмешиваться во внутренние дела России. Об этом сообщает ТАСС.

Посольство РФ порекомендовало США позаботиться о собственных выборах
Фото: Carolyn Kaster/APCarolyn Kaster/AP

В дипмиссии обратили внимание на комментарий официального представителя Госдепартамента Неда Прайса, обвинившего российские власти в многочисленных нарушениях принципов свободы волеизъявления в ходе недавних региональных и муниципальных выборов, преследовании оппозиционных кандидатов и общественных деятелей.

"Призываем администрацию обратиться к данным, представленным Центральной избирательной комиссией (ЦИК) России, и впредь воздерживаться от голословных утверждений. Рекомендуем больше заботиться об обеспечении прозрачности электоральных процессов в самих США, не вмешиваясь в наши внутренние дела", — говорится в заявлении пресс-службы посольств РФ.

Ранее глава госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что причисление России к странам — спонсорам терроризма приведет к нежелательным и "вредным" последствиям.

Политика,Нед Прайс,Энтони Блинкен,ЦИК России,Госдеп США,
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