Посольство РФ порекомендовало США позаботиться о собственных выборах

В посольстве Российской Федерации в Вашингтоне заявили, что Соединенным Штатам следует заботиться об обеспечении прозрачности своих собственных избирательных процессов и не вмешиваться во внутренние дела России. Об этом сообщает ТАСС.
В дипмиссии обратили внимание на комментарий официального представителя Госдепартамента Неда Прайса, обвинившего российские власти в многочисленных нарушениях принципов свободы волеизъявления в ходе недавних региональных и муниципальных выборов, преследовании оппозиционных кандидатов и общественных деятелей.
"Призываем администрацию обратиться к данным, представленным Центральной избирательной комиссией (ЦИК) России, и впредь воздерживаться от голословных утверждений. Рекомендуем больше заботиться об обеспечении прозрачности электоральных процессов в самих США, не вмешиваясь в наши внутренние дела", — говорится в заявлении пресс-службы посольств РФ.
Ранее глава госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что причисление России к странам — спонсорам терроризма приведет к нежелательным и "вредным" последствиям.