Посольство РФ порекомендовало США позаботиться о собственных выборах

"Призываем администрацию обратиться к данным, представленным Центральной избирательной комиссией (ЦИК) России, и впредь воздерживаться от голословных утверждений. Рекомендуем больше заботиться об обеспечении прозрачности электоральных процессов в самих США, не вмешиваясь в наши внутренние дела", — говорится в заявлении пресс-службы посольств РФ.