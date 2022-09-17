Российский посол сообщил о стремлении Киева инсценировать новую «Бучу»

Украинские власти планируют повторить в Изюме сценарий провокации, которая случилась в Буче, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России в Канаде Олега Степанова.

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По его словам, Киев пытается мобилизовать западное сообщество по украинской тематике в преддверии начала недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Отмечается, что Украина наполняет информационные пространства ложью о «преступлениях против человечности» в Изюме. При этом Запад и СМИ данную информацию подхватывают, чтобы придать «достоверность подобным измышлениям».

Степанов напомнил, что Киев несколько раз «ловили за руку на постановочных провокациях». Дипломат считает, что против РФ развязана «агрессивная информационная война», указывая, что «история все расставляет на свои места и правда становится достоянием общественности. В этот раз будет так же».