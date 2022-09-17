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37 минут назад

Полянский: Запад не смог добиться изоляции РФ при голосовании по выступлению Зеленского

Елена Прошина

Западные страны планировали продемонстрировать «изоляцию» Москвы при голосовании на Генассамблее ООН о дистанционном выступлении украинского лидера Владимира Зеленского, сообщил в Telegram первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский: Запад не смог добиться изоляции РФ при голосовании по выступлению Зеленского
Фото: ТАССТАСС

По его словам, удалось «перетянуть» на сторону РФ много крупных развивающихся государств, среди которых, в том числе члены БРИКС (Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР). Дипломат указал на пассивность африканских и иных развивающихся стран, которые не успели получить указания из своих столиц. В ином случае, по словам Полянского, исход мог бы быть совсем иным.

В итоге вместо ситуации с изоляцией России, на которую рассчитывали «недруги» Москвы, им пришлось столкнуться с серьезной поддержкой логики, изложенной в озвученном в Генассамблее выступлении, заявил постпред. Он отметил, что расчет был на то, что Москва и ее союзники не успеют ничего сделать.

Дипломат заметил, что российские союзники успели представить поправки, убирающие политические моменты и предоставляющие возможность продемонстрировать на предстоящей неделе видеоролики с записями обращений лидеров не только Украине, но и всем нуждающимся в этом государствам.

Напомним, Генассамблея организации разрешила президенту Украины выступить на неделе высокого уровня в формате видеообращения.

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