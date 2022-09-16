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41 минуту назад

Песков отверг идею Зеленского об освобождении пленных

Lenta.ru

Менять пленных солдат украинских войск на запуск аммиакопровода «Тольятти — Одесса» недопустимо. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Песков отверг идею Зеленского об освобождении пленных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Разве люди и аммиак — это одно и то же?!», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, готова ли Москва рассмотреть подобный вариант.

Зеленский назвал условие для экспорта аммиака из РФ через Украину

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для экспорта российского аммиака через Украину — по его словам, он согласился бы на это в обмен на освобождение украинских военнопленных.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Политика,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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