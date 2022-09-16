Путин прокомментировал заявление Киева о контрнаступлении ВСУ

Президент России Владимир Путин отреагировал на заявления Киева о контрнаступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

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«Киевские власти же объявили о том, что начали, проводят активную контрнаступательную операцию. Ну, посмотрим, как она будет, чем она закончится», — сказал глава государства.

О том, что Украина якобы готовит «серьезное контрнаступление» на юге страны, сообщала телекомпания CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников, владеющих разведданными.

Позднее Минобороны России сообщило, что ВСУ предприняли попытку наступления в трех направлениях, однако она «с треском провалилось».