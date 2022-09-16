Путин прокомментировал конфликт между Азербайджаном и Арменией

Россия крайне обеспокоена военным конфликтом между Азербайджаном и Арменией, заявил во время переговоров с Ильхамом Алиевым президент России Владимир Путин. Он отметил, что скоординированными усилиями удалось избежать обострения ситуации, однако она все еще остается напряженной, передает ТАСС.

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Нас всех беспокоит обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе. Хорошо, что скоординированными усилиями эскалацию все-таки удалось прекратить, но, насколько я понимаю, обстановка все-таки остается напряженной, — подчеркнул Путин.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заверил его, что ситуация на границе остается стабильной, а соблюдение режима тишины показывает, что ни у Баку, ни у Еревана не было в планах развивать полномасштабную эскалацию конфликта.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщило о боевом столкновении на границе с Арменией. В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.