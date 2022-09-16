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1 час назад

Путин: Россия обеспокоена конфликтом между Азербайджаном и Арменией

News.ru

Россия крайне обеспокоена военным конфликтом между Азербайджаном и Арменией, заявил во время переговоров с Ильхамом Алиевым президент России Владимир Путин. Он отметил, что скоординированными усилиями удалось избежать обострения ситуации, однако она все еще остается напряженной, передает ТАСС.

Путин прокомментировал конфликт между Азербайджаном и Арменией
Фото: kremlin.rukremlin.ru

Нас всех беспокоит обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе. Хорошо, что скоординированными усилиями эскалацию все-таки удалось прекратить, но, насколько я понимаю, обстановка все-таки остается напряженной, — подчеркнул Путин.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заверил его, что ситуация на границе остается стабильной, а соблюдение режима тишины показывает, что ни у Баку, ни у Еревана не было в планах развивать полномасштабную эскалацию конфликта.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщило о боевом столкновении на границе с Арменией. В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.

Ранее днем Министерство обороны Азербайджана объявило, что число погибших в результате конфликта на границе с Арменией увеличилось до 77. Ранее ведомство опубликовало список погибших, состоящий из 71 солдата. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе боевых столкновений страна потеряла 135 человек убитыми.

Политика,Никол Пашинян,Ильхам Алиев,Владимир Путин,
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