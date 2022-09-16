Франция, Польша и ФРГ выступают за пересмотр основных принципов политики ЕС в отношении РФ на фоне конфликта на Украине. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД трех стран.

"В то время как российское вторжение на Украину стало поворотным моментом в отношениях ЕС и России, мы должны пересмотреть основные принципы политики ЕС в отношении РФ", - отмечается в заявлении.



"Мы выступаем также за стратегический подход с участием международных партнеров к задачам восстановления на Украине в координированном и стабильном формате", - подчеркивается в коммюнике.

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Представители МИД трех стран приветствовали "соглашение министров финансов ЕС о выделении дополнительного пакета макрофинансовой помощи на сумму €5 млрд". Они назвали это решение "четким сигналом о приверженности Евросоюза делу поддержки украинского сопротивления" и призвали к реализации остающихся обязательств в рамках программы выделения Украине €9 млрд.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные страны приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что многие в Европе не поддерживают санкции в отношении России и оказание военной помощи Украине.

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"Сейчас время выдержать последствия, которые война имеет и будет иметь для нас, что видно по ценам на энергию и продукты питания", - отметил он в опубликованном в пятницу интервью испанской газете La Vanguardia. "То, что сейчас происходит на Украине, доказывает нашу правоту и оправдывает стратегию, которой мы следуем: военная поддержка, чтобы она (Украина - прим. ТАСС) могла защищаться, санкции против российской экономики, чтобы ослабить ее, и дипломатия, чтобы изолировать Россию, - добавил Боррель. - Третье никого не беспокоит, но есть много людей, [выступающих] против двух других решений".

"И эти люди - в Европе, в Испании, в моем социально-экономическом окружении - говорили нам, что то, что мы делаем, бесполезно, что мы искусственно затягиваем войну", - заявил глава дипломатии ЕС. "Мы всегда говорили, что нужно сделать возможным сопротивление, потому что это способ решения проблемы, и то, что происходит сейчас, доказывает нашу правоту", - утверждал он.

Глава МИД Польши Збигнев Рау высказал мнение, что власти Германии сдержанно оказывают помощь Украине, поскольку хотят оставить возможность для восстановления отношений с Россией. Его слова передает портал i.pl.

По словам дипломата, сейчас правительства Польши и ФРГ принципиально расходятся в важных вопросах, в том числе и по ситуации на Украине.

Рау отметил, что его страна стремится оказать Киеву максимальную поддержку.

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«Польша не жалеет сил и средств, чтобы оказать эту помощь. Между тем масштабы и темпы поддержки Украины Германией демонстрируют черты преднамеренного промедления», — заявил глава польского МИДа.

По его мнению, намерение ФРГ может состоять в том, чтобы независимо от исхода конфликта немецко-российские отношения пострадали как можно меньше.

Рау также подчеркнул, что при этом правительство ФРГ говорит о стремлении к лидерству в Европейском союзе. По словам дипломата, Польша не смирится с ситуацией, при которой в процессе европейской интеграции будет доминировать одно государство или группа следующих за ним стран. Он отметил, что польское правительство ожидает «большей немецкой сдержанности».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что президент России Владимир Путин никогда не признавал НАТО и Евросоюз в качестве ключевых игроков на политической арене и всегда с ними сражался. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал во время выступления на конференции бундесвера.

«Мы должны подготовиться к тому, что Россия Путина в обозримом будущем будет противопоставлять себя нам, НАТО и Европейскому союзу», — сказал политик.

Напомним, что накануне Путин и Шольц провели полуторачасовой телефонный разговор, в ходе которого они коснулись темы спецоперации на Украине. Немецкий канцлер подчеркнул, что нельзя сказать, что у российской стороны пришло понимание, что «это было ошибкой».

Будущее будет непростым для всей Европы и мира из-за происходящего на Украине и противостояния с Россией. Об этом заявила в среду глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте с ежегодной речью "Состояние ЕС".

"Впереди непростые времена. Многое на кону, не только для Украины, но для всей Европы и мира. И нас будут испытывать - те, кто хочет разделить нас", - сказала она. Глава ЕК утверждала, что действия России - "это война против Украины", а также против экономики, ценностей и будущего Европы, а происходящее сейчас назвала борьбой автократии с демократией.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов.

Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.

Россия выразила сожаление о решении главы Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен идти путем провокаций в отношениях с соседними государствами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вызывает сожаление, что вместо заботы о внутреннем развитии ЕС Урсула фон дер Ляйен и члены возглавляемой ею Еврокомиссии продолжают идти путем провокаций и нагнетания напряженности в отношениях с соседними странами", – подчеркнула Захарова, слова которой приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

По мнению представителя МИД, главе ЕК следовало бы признать совершенные ЕС и комиссией ошибки, в том числе экономическую войну против РФ. Вместо этого она занимается усилением цензуры, расширением русофобской практики и прочими элементами "охоты на ведьм", подчеркнула Захарова.

"Дела в ЕС обстоят неважно. И проблема здесь не только в экономических сложностях, которые связаны с нарастающим энергокризисом, рукотворно созданным отказом Брюсселя от нормального взаимодействия с Россией в энергосфере. Не в рекордной инфляции и рецессии. Не во все большем недовольстве экономической ситуацией со стороны простых европейцев. Основная проблема – в той политике, которую проводит руководство евроинститутов", – отметила Захарова.