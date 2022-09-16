Россия вводит санкции против граждан Австралии

Россия внесла в стоп-лист 41 гражданина Австралии, в числе которых журналисты, представители военно-промышленного комплекса и муниципальные депутаты. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД РФ.
"В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании коллективного Запада, въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 41 австралийца из числа подрядчиков военно-промышленного комплекса, журналистов и муниципальных депутатов, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня", - указали на Смоленской площади.
Москва продолжит работу над расширением российского стоп-листа в отношении Австралии с учетом стремления Канберры придерживаться антироссийского курса и вводить новые рестрикции.
"С учетом того, что официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского стоп-листа будет продолжена", - указали в министерстве.