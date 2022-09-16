Путин рассказал о новом подходе в оплате газа Турцией

25 процентов поставок российского газа в Турцию будут оплачиваться в рублях. Новую схему расчетов за топливо раскрыл президент России Владимир Путин, его заявления цитирует РИА Новости.

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Путин заявил также, что объемы экспорта в Турцию российская сторона готова нарастить. Российский президент отметил также, что страна стала надежным маршрутом для поставок в другие страны — в Евросоюз.

«Без всяких сбоев по "Турецкому потоку" идут поставки в Европу», — уточнил он.

О договоренностях по поводу частичной оплаты газа в российской валюте в августе сообщал вице-премьер Александр Новак. Он уточнил, что страна ежегодно экспортирует в Турцию около 26 миллиардов кубометров газа.