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37 минут назад

Путин раскрыл новую схему оплаты газа для Турции

Lenta.ru

25 процентов поставок российского газа в Турцию будут оплачиваться в рублях. Новую схему расчетов за топливо раскрыл президент России Владимир Путин, его заявления цитирует РИА Новости.

Путин рассказал о новом подходе в оплате газа Турцией
Фото: ReutersReuters

Путин заявил также, что объемы экспорта в Турцию российская сторона готова нарастить. Российский президент отметил также, что страна стала надежным маршрутом для поставок в другие страны — в Евросоюз.

«Без всяких сбоев по "Турецкому потоку" идут поставки в Европу», — уточнил он.

Эрдоган обратится с просьбой к Путину

О договоренностях по поводу частичной оплаты газа в российской валюте в августе сообщал вице-премьер Александр Новак. Он уточнил, что страна ежегодно экспортирует в Турцию около 26 миллиардов кубометров газа.

16 сентября Bloomberg написало, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган собирался просить у Путина скидки на топливо, а также возможности оплачивать часть поставок в собственной валюте — турецкой лире, которая притом показывает серьезную волатильность, существенно слабея.

Политика,Александр Новак,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,ЕС,
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