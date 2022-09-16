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24 минуты назад

Путин заявил о желании завершить конфликт на Украине как можно скорее

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона отказалась от переговоров и решила идти военным путём до конца. Об этом сообщает РИА «Новости».

На встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Путин прокомментировал ситуацию на Украине.

«Я знаю вашу позицию по конфликту в Украине. Ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете. Мы сделаем все, для того чтобы это все прекратилось как можно быстрее. К сожалению, только противная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса, заявило о том, что хочет добиться своих целей военным путём, как они говорят, на поле боя», – рассказал президент.

В разговоре с Моди Путин также добавил, что будет «всегда держать в курсе того, что там происходит».

Путин обратился с призывом к Западу на заседании саммита ШОС

Ранее Владимир Путин прибыл на заседание Совета глав государств-членов ШОС. Помимо премьера Индии Нарендры Моди президент России встретится с Реджепом Эрдоганом и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

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