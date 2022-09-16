В российском городе заметили баннер с картой России без Крыма

В Уссурийске Приморского края жители заметили баннер с изображением карты России, на которой не было Республики Крым. Баннер уже перепечатан, сообщили в пресс-службе Уссурийского городского округа, передает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Официальный комментарий короткий: баннер уже перепечатан, виновные наказаны», — сообщили власти.

В пятницу, 16 сентября, депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект о наказании за распространение карт или изображений, которые оспаривают территориальную целостность России. За такое нарушение предлагается штрафовать или арестовывать на срок до 15 суток.

Ранее в Крыму уволили преподавателя техникума, который на лекции включил националистическую песню про беспилотник «Байрактар». В республиканском Минобразования сообщили, что в отношении директора техникума проводится служебное расследование. Учащиеся образовательного учреждения рассказали, что россиянин на занятиях открыто делился, что ждет прихода Вооруженных сил Украины.

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