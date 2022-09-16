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37 минут назад

В российском городе заметили баннер с картой России без Крыма

Lenta.ru

В Уссурийске Приморского края жители заметили баннер с изображением карты России, на которой не было Республики Крым. Баннер уже перепечатан, сообщили в пресс-службе Уссурийского городского округа, передает РИА Новости.

В российском городе заметили баннер с картой России без Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Официальный комментарий короткий: баннер уже перепечатан, виновные наказаны», — сообщили власти.

В пятницу, 16 сентября, депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект о наказании за распространение карт или изображений, которые оспаривают территориальную целостность России. За такое нарушение предлагается штрафовать или арестовывать на срок до 15 суток.

В бундестаге заявили, что Россия не отдаст Крым

Ранее в Крыму уволили преподавателя техникума, который на лекции включил националистическую песню про беспилотник «Байрактар». В республиканском Минобразования сообщили, что в отношении директора техникума проводится служебное расследование. Учащиеся образовательного учреждения рассказали, что россиянин на занятиях открыто делился, что ждет прихода Вооруженных сил Украины.

страница Новости Уссурийска во «ВКонтакте»

Советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков назвал поступок педагога предательством, подчеркнув, что «если кто хочет поддержать Украину, то может уезжать туда».

Политика,Олег Крючков,Госдума,Бундестаг,
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