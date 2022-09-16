"Само решение о снятии санкций мы, конечно, приветствуем, но оказывается, что эти санкции в соответствии с разъяснением Еврокомиссии от 10 сентября этого года, сняты только для стран - членов Евросоюза. Оказывается, только они могут приобретать наши удобрения! А как же развивающиеся? Беднейшие страны мира?", - отметил Путин.