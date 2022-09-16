Президент РФ Владимир Путин призвал страны прекратить использовать в своей политике "экономический эгоизм" и незаконные санкции, указал на системные ошибки ведущих экономик мира. Об этом он заявил, выступая на заседании саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном формате.
"Наше объединение носит внеблоковый характер, мы оказываем содействие в решении нарастающих в мире энергетических и продовольственных проблем, возникающих в результате ряда системных ошибок в ведущих экономиках мира в сфере финансов и энергетики", - сказал Путин, подчеркнув, что политика России лишена какого-либо "эгоизма". "Надеемся, что и другие участники экономического сотрудничества будут выстраивать политику на таких же принципах, прекратят использовать инструменты протекционизма, незаконных санкций и экономического эгоизма в своих целях", - подчеркнул российский лидер.
В качестве яркого примера такой политики Путин назвал решение Еврокомиссии о снятии санкций с российских удобрений. "Мы знаем, насколько важны удобрения для решения продовольственной проблемы", - констатировал он.
"Само решение о снятии санкций мы, конечно, приветствуем, но оказывается, что эти санкции в соответствии с разъяснением Еврокомиссии от 10 сентября этого года, сняты только для стран - членов Евросоюза. Оказывается, только они могут приобретать наши удобрения! А как же развивающиеся? Беднейшие страны мира?", - отметил Путин.