Володин отреагировал на требование Дуды по репарациям

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал правоохранительные органы изучить слова президента Польши Анджея Дуды о возмещении Россией ущерба за Вторую мировую войну и призвать его к ответственности. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

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Ранее польский сейм одобрил резолюцию с требованием к Германии выплатить репарации за ущерб времен Второй мировой войны. При этом польский лидер Анджей Дуда заявил о желании потребовать репарации и от России, так как СССР присоединился к войне и атаке на Польшу.

Спикер нижней палаты парламента России в свою очередь обратил внимание на то, что освобождение мира от нацизма «далось советскому народу дорогой ценой», а «Польша существует как государство только благодаря нашей стране».

«В январе 1945 года жители Варшавы встречали советские войска с цветами и со слезами на глазах (…) Заявление президента Польши реабилитирует фашизм, оскорбляет память наших дедов и прадедов, отдавших жизнь за свободу и независимость польского народа», - заметил Вячеслав Володин.