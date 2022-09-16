В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 59.67EUR 59.62
Войти в почту
24 минуты назад

Володин призвал привлечь президента Польши к уголовной ответственности

Алиса Селезнёва

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал правоохранительные органы изучить слова президента Польши Анджея Дуды о возмещении Россией ущерба за Вторую мировую войну и призвать его к ответственности. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Володин отреагировал на требование Дуды по репарациям
Фото: ТАССТАСС

Ранее польский сейм одобрил резолюцию с требованием к Германии выплатить репарации за ущерб времен Второй мировой войны. При этом польский лидер Анджей Дуда заявил о желании потребовать репарации и от России, так как СССР присоединился к войне и атаке на Польшу.

Дуда озвучил позицию по получению репараций от России

Спикер нижней палаты парламента России в свою очередь обратил внимание на то, что освобождение мира от нацизма «далось советскому народу дорогой ценой», а «Польша существует как государство только благодаря нашей стране».

«В январе 1945 года жители Варшавы встречали советские войска с цветами и со слезами на глазах (…) Заявление президента Польши реабилитирует фашизм, оскорбляет память наших дедов и прадедов, отдавших жизнь за свободу и независимость польского народа», - заметил Вячеслав Володин.

Он напомнил, что в законодательстве России предусмотрено уголовное наказание за подобного рода высказывания. «Правильно надзорным органам изучить заявление Анджея Дуды и принять соответствующие меры привлечения его к уголовной ответственности», - уверен спикер Госдумы.

Политика,Видео,Вячеслав Володин,Анджей Дуда,Госдума,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители