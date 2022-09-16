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11 минут назад

Кадыров сообщил о создании нового спецподразделения ОМОН "Ахмат-1"

Москва24

В Чечне создали новое спецподразделение ОМОН "Ахмат-1", которое насчитывает 2 тысячи бойцов. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

"Желающих поставить у себя во дворе трофейный HIMARS хоть отбавляй"
Фото: ТАССТАСС

По его словам, многие жители региона желают отправиться в зону проведения специальной военной операции на Украине, поэтому новое подразделение с идейными и обученными бойцами – это еще не предел.

"Желающих поставить у себя во дворе трофейный HIMARS хоть отбавляй", – написал глава Чеченской Республики в своем телеграм-канале.

Ранее Кадыров заявил, что российским регионам необходимо начать "самомобилизацию", а не ждать объявления военного положения или окончания специальной военной операции на Украине. Он отметил, что в каждом субъекте есть возможность подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы тысячу добровольцев.

До этого глава Чечни рассказал, что российские военные имеют более тонкую тактику и стратегию, они никуда не отступают в ходе специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что ВС РФ не открывают огонь по всем подряд, включая мирное население, а стараются свести к минимуму количество человеческих жертв в отличие от военных ВСУ.

Украинские войска попали в тактическое окружение у Херсонской области

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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